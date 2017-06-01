Впервые опубликована книга Толкиена о любви смертного и эльфийки

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В продажу вышла книга автора "Властелина колец" Джона Рональда Руэла Толкиена под названием "Берен и Лютиэн", передает BBC News.

Книга опубликована и выпущена в продажу спустя 100 лет после написания: это история любви Берена и Лютиэн — смертного мужчины и бессмертной эльфийки. Выйдя замуж за обычного человека, Лютиэн отказалась от бессмертия во имя любви.

Новую книгу можно охарактеризовать как очень личную историю, в ней содержатся версии сказочного повествования, являющегося частью эпического "Сильмариллиона".

Известно, что книга редактировалась 92-летним сыном писателя Кристофером Толкиеным, а проиллюстрировал издание Алан Ли, в свое время получивший премию "Оскар" за работу над кинотрилогией Питера Джексона "Властелин колец".

Для новой книги Кристофер Толкиен взял оригинальную историю отца, бережно сохранив стиль и форму сказания, ставшего в свое время частью "Сильмариллиона".

Имена Берен и Лютиэн высечены на надгробном камне Джона Роналда Руэла Толкиена и его жены Эдит на кладбище в Оксфорде.