Во вторник, 20 июня, в 11.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится презентация книги "Сто дней Дональда Трампа: украинский контекст".

В конце мая 2017 года в Украине вышла книга публициста Дмитрия Джангирова в соавторстве с политологами Андреем Видишенко и Александрой Решмедиловой: "Сто дней Дональда Трампа: украинский контекст".

Американо-украинские отношения Вашингтон по-прежнему рассматривает как элемент стратегического противостояния, конкуренции США с РФ. Украина может рассматриваться как элемент сдерживания, украинский конфликт может рассматриваться как переговорная карта. Отдельно двусторонние контакты на данный момент не вычленяются, и вряд ли это произойдет при президенте США Дональде Трампе — так полагают авторы.

Администрация Д. Трампа подавала "разнонаправленные" сигналы по отношению к Украине, особенно много интересных заявлений по украинскому вопросу прозвучало в апреле текущего года, когда истек 100-дневный срок пребывания новоизбранного главы Белого дома на своем посту. Основные заявления американской стороны проанализированы в книге "Сто дней Дональда Трампа: украинский контекст", авторы которой приходят к выводу, что Украина выпала из основной повестки США и украинский вопрос оказался "подморожен". При этом остается тенденция обсуждать украинские вопросы за спиной Украины.

Украинская сторона продолжает искать пути выхода на новую американскую администрацию, поскольку оказалась в неудобном положении, сделав в ходе избирательной кампании в США ставку на соперницу Д. Трампа. Этому вопросу в книге посвящена отдельная глава.

Участники презентации:

Дмитрий Джангиров, публицист

Андрей Видишенко, политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House)

Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 20 июня в 11.00

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