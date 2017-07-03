В ожидании премьеры. Актеры сериала "Игра престолов" на фото в стиле поп-арт

Американский журнал Time опубликовал свой новый выпуск. Печатная и электронная версия издания посвящена сериалу "Игра престолов". На обложке Time можно увидеть таких актеров, как Эмилия Кларк, Кит Хэрингтон, Лена Хеди, Николай Костер-Вальдау, Питер Динклэйдж, Софи Тернер и Мэйси Уильямс.

В сетевой и бумажной версии журнала опубликована статья Даниэля Д’Аддарио, ирландского автора, которая посвящена реальному и вымышленному миру сериала.

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Автор рассказывает, что в Белфасте проходили съемки некоторых эпизодов седьмого сезона, в связи с чем владельцы издания провели там фотосессию с актерами в стиле поп-арт. Фотографом выступил Майлс Олдридж.

Стоит отметить, что в яркой разноцветной одежде герои сериала выглядят весьма непривычно, даже несмотря на то, что кадры отлично передают черты их персонажей.

В интернете и на официальном сайте издания опубликован ролик о том, как проходила съемка фотосессии, в которой также засветились исполнительные продюсеры сериала Дэниел Бретт Уайсс и Дэвид Бениофф.