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    Культура

    В Украине запретили показ российского фильма и украинского сериала

    (обновлено: )21611
    Экспертная комиссия большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию сериала и фильма как содержащих нарушения действующего законодательства.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/Joe

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Государственное агентство по вопросам кино запретило показ украинского сериала "Офицерские жены" и российского фильма "Задача особой важности. Операция "Тайфун", информируют "Українські новини" со ссылкой на пресс-службе ведомства.

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    Как стало известно, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Госкино с просьбой рассмотреть на заседании экспертной комиссии по вопросам кино вопрос о соблюдении действующего законодательства в демонстрации сериала "Офицерские жены" (2015) и фильма "Задача особой важности. Операция "Тайфун" (2013).

    По результатам просмотра, экспертная комиссия большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию вышеупомянутых произведений как содержащих нарушения действующего законодательства, а именно ст. 15-1 (распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию органов государства-агрессора, советских органов государственной безопасности) закона "О кинематографии".

    Как сообщалось ранее, Фильм про большую одесскую семью Валерия Тодоровского и Леонида Ярмольника находится "в пролонгации", поскольку съемочная группа не может рисковать из-за вероятности попасть в украинский "черный список" деятелей культуры.

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