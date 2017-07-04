В Украине запретили показ российского фильма и украинского сериала

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Государственное агентство по вопросам кино запретило показ украинского сериала "Офицерские жены" и российского фильма "Задача особой важности. Операция "Тайфун", информируют "Українські новини" со ссылкой на пресс-службе ведомства.

Как стало известно, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Госкино с просьбой рассмотреть на заседании экспертной комиссии по вопросам кино вопрос о соблюдении действующего законодательства в демонстрации сериала "Офицерские жены" (2015) и фильма "Задача особой важности. Операция "Тайфун" (2013).

По результатам просмотра, экспертная комиссия большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию вышеупомянутых произведений как содержащих нарушения действующего законодательства, а именно ст. 15-1 (распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию органов государства-агрессора, советских органов государственной безопасности) закона "О кинематографии".

Как сообщалось ранее, Фильм про большую одесскую семью Валерия Тодоровского и Леонида Ярмольника находится "в пролонгации", поскольку съемочная группа не может рисковать из-за вероятности попасть в украинский "черный список" деятелей культуры.