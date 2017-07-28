КИЕВ, 28 июл – РИА Новости Украина. Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, свидетельствуют результаты голосования.

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За документ высказались большинство из 100 сенаторов.

Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.

Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.

В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Президент США Дональд Трамп имеет право наложить вето на документ, для преодоления которого обеим палатам потребуется не менее двух третей голосов. Ряд экспертов полагают, что это им по силам.

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Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект.