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    В мире

    Сенат США готов к голосованию по закону о санкциях против РФ

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    Санкции США по России ударили по ЕС (435)

    (обновлено: )7221
    Палата представителей на днях конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года.
    Конгресс США. Архивное фото
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июл – РИА Новости Украина. Сенат США в четверг намерен провести голосование по закону о расширенных санкциях против России, Ирана и КНДР, говорится в сообщении пресс-галереи сената в микроблоге в Twitter.

    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
    РФ и США: на пороге санкционной войны

    Согласно сообщению, дебаты начнутся в 17.00 по местному времени (00.00 по Киеву), после чего пройдет голосование.

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    Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.

    В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Президент США Дональд Трамп имеет право наложить вето на документ, для преодоления которого обеим палатам потребуется не менее двух третей голосов. Ряд экспертов полагают, что это им по силам.

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    Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект.

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