Санкции против России нужны США для доступа к энергорынку ЕС - аналитик

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Новые антироссийские санкции являются частью стратегии США, направленной на то, чтобы заменить РФ в качестве основного импортера энергоресурсов в ЕС, заявил РИА Новости аналитик Wall Street, основатель Trends Research Institute Джеральд Селенте.

"Мы (США) собираемся превзойти Россию и Саудовскую Аравию по совокупному объему производства нефти и природного газа", — заявил Селенте. "Теперь они хотят вытолкнуть (РФ и Саудовскую Аравию) из состязания", — добавил он.

Он также отметил, что при этом сторонники санкций не приняли во внимание то, какое влияние они могут оказать на своих европейских союзников.

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Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.

В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Президент США Дональд Трамп имеет право наложить вето на документ, для преодоления которого обеим палатам потребуется не менее двух третей голосов. Ряд экспертов полагают, что это им по силам.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2". "Газпром" отмечал, что партнеры по "Северному потоку-2"- Shell, австрийская OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставят Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. При этом финансирование Nord Stream 2 предоставит и сам "Газпром" на таких же условиях.