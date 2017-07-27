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    Сенаторы близки к решению по законопроекту о санкциях против Ирана и РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (428)

    (обновлено: )24
    Республиканский сенатор Боб Коркер сказал, что ожидал, что о соглашении объявят в среду вечером. Однако он не уточнил, будут ли в конечном варианте документа включены санкции против Северной Кореи.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. Американские законодатели близки к соглашению по законопроекту об антироссийских санкциях против РФ и Ирана, сообщает Рейтер со ссылкой на председателя комитета Сената по иностранным делам Боба Коркера.

    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк
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    Республиканский сенатор сказал журналистам, что ожидал, что о соглашении объявят в среду вечером. При этом он не уточнил, будут ли в конечном варианте документа включены санкции против Северной Кореи.

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    Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.

    В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Президент США Дональд Трамп имеет право наложить вето на документ, для преодоления которого обеим палатам потребуется не менее двух третей голосов. Ряд экспертов полагают, что это им по силам.

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