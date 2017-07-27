Сенаторы близки к решению по законопроекту о санкциях против Ирана и РФ

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. Американские законодатели близки к соглашению по законопроекту об антироссийских санкциях против РФ и Ирана, сообщает Рейтер со ссылкой на председателя комитета Сената по иностранным делам Боба Коркера.

Республиканский сенатор сказал журналистам, что ожидал, что о соглашении объявят в среду вечером. При этом он не уточнил, будут ли в конечном варианте документа включены санкции против Северной Кореи.

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Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.

В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Президент США Дональд Трамп имеет право наложить вето на документ, для преодоления которого обеим палатам потребуется не менее двух третей голосов. Ряд экспертов полагают, что это им по силам.