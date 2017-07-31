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    Трамп уволил нового директора Белого дома по коммуникациям - СМИ

    (обновлено: )132
    Согласно информации, финансист Энтони Скарамуччи снят с поста директора Белого дома по коммуникациям по требованию нового главы аппарата Белого дома Джона Келли.
    Директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи
    REUTERS Joshua Roberts

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп снял финансиста Энтони Скарамуччи с должности директора Белого дома по коммуникациям. Это произошло всего через 10 дней после назначения. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

    Директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи
    REUTERS Yuri Gripas
    О чем пишут в мире: скандальный Скарамуччи, дележка верфи

    По данным издания, Скарамуччи снят с поста по требованию нового главы аппарата Белого дома Джона Келли.

    На прошлой неделе в отставку ушли глава аппарата Белого дома Райнс Прибас и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Новым руководителем аппарата стал генерал в отставке Джон Келли, до этого бывший министром внутренней безопасности, а пост пресс-секретаря заняла Сара Сандерс. Также в Белый дом пришел новый директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи, которого в прессе называли причиной отставки Прибаса и Спайсера. Скарамуччи, в прошлом богатый финансист, уже в первые дни работы отметился грубой бранью в адрес бывших и нынешних коллег по Белому дому — высказывания были допущены в разговоре с журналистом и впоследствии преданы огласке. Скарамуччи признал, что позволил себе "яркие выражения", и пообещал, что больше не будет доверять журналистам.

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