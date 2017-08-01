Хроника 31 августа: США вооружат Украину, Трамп не в курсе

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В Пентагоне разработали план поставок вооружения Украине, в Тбилиси могут потребовать экстрадиции Саакашвили из США, в Киеве отклонили петицию противников переименования проспекта генерала Ватутина. Об этих и других новостях пятницы — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Раскрыто количество лишенных гражданства украинцев с 2005 года

С 2005 года было прекращено гражданство Украины 87 376 лиц, сообщило в понедельник агентство "Українські Новини" со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел на соответствующий запрос.

Из 87 376 лиц числа гражданство Украины 67 305 было прекращено путем их выхода из гражданства, 19 738 — по международным соглашениям, а 333 — путем утраты.

Украинцы задолжали миллиарды

Задолженность населения по оплате отопления и горячего водоснабжения в июне снизилась на 3,5% по сравнению с концом мая и составляет 8,6 млрд грн., сообщила в понедельник Государственная служба статистики Украины.

Сообщается также, что задолженность за газоснабжение снизилась на 0,9% и составила 11,3 млрд грн., задолженность за электроэнергию по состоянию на конец июня составляла 3,8 млрд грн.

Киев получит американский уголь

В понедельник глава "Центрэнерго" Олег Козенко сообщил о подписании контракта с американской Xcoal Energy & Resources в исполнение договоренностей между президентами Украины и США.

Контракт предусматривает поставку до конца года 700 тысяч тонн энергетического угля. В начале сентября ожидается прибытие корабля с первой партией объемом 85 тысяч тонн, а до конца сентября будет еще одна партия объемом 125 тысяч тонн, в дальнейшем до конца года ожидается прибытие одного-двух кораблей ежемесячно.

В Киеве заявили, что благодаря американскому углю рассчитывают без проблем пройти отопительный сезон 2017-2018 годов.

В свою очередь, глава министерства энергетики США Рик Перри в связи с заключением контракта заявил, что США будут расширять поставки американских энергоресурсов в Украину и в другие страны, чтобы обеспечить энергетическую безопасность своих союзников, а также для достижения собственной доминирующей позиции в отрасли.

В США разработан план поставок оружия Украине

В Пентагоне и Госдепартаменте США разработан план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Согласно предложению Пентагона и Госдепа, США будут поставлять Украине противотанковые орудия, также, вероятно, ракетные комплексы Javelin и средства противовоздушной обороны.

В Белом доме решение о поставках не обсуждалось, президент Дональд Трамп не был проинформирован об этих планах, и его позиция неясна, отмечает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации США.

Грузия может потребовать экстрадиции Саакашвили из США

Глава минюста Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская сторона может потребовать экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили из США, если он там останется.

Если же он вернется в Украину, то, по словам министра, в этом направлении все процедуры уже исчерпали – но все же, "если в Украине появится политическая воля, то эта страна может принять решение в связи с передачей Саакашвили".

Саакашвили, которого на прошлой неделе лишили украинского гражданства, находится в США. Бывший одесский губернатор заявил, что намерен вернуться в Украину при первой возможности.

США ввели санкции против Мадуро

В Министерстве финансов США сообщили, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро введены санкции за "подрыв демократии".

Все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с ним дела.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. В стране уже четыре месяца проходят массовые протесты, в ходе которых погибли люди.

Ранее Мадуро сравнил происходящее в Венесуэле с тем, "чему была подвержена Украина".

"Шухевичу в Киеве быть!": петиция по проспекту Ватутина отклонена

Комиссия по вопросам культуры Киевсовета отклонила петицию против переименования столичного проспекта Ватутина на проспект Шухевича. Об этом сообщил председатель фракции "ВО Свобода" в Киевсовете Юрий Сиротюк.

"Шухевичу в Киеве быть!" — написал депутат в своем аккаунте в Facebook. Также Сиротюк сообщил, что он предлагал обратиться в СБУ на предмет проверки "антигосударственной деятельности инициаторов петиции и наглой фальсификации ее результатов".

Киевсовет 1 июня решил переименовать в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА) Шухевича проспект, названный в память о генерале Ватутине, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева.

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Президент Польши ветировал вызвавшие протесты законы

Президент Польши Анджей Дуда применил право вето в отношении двух законов, реформирующих судебную систему страны, которые ранее вызвали массовые протесты, документы повторно направлены в сейм.

По словам президента, реформа судебной системы в Польше необходима, но не должна "разделять общество и государство".