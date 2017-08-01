наверх
01.08.201702:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Силовики заявили о подготовке ополченцами вооруженных провокаций

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (71)

    (обновлено: )710
    Ополченцы заявляют о том, что украинские военные 2 августа якобы планируют ряд обстрелов подконтрольных Украине территорий, чтобы потом обвинить их в этом. В штабе АТО, в свою очередь, констатируют увеличение числа обстрелов.
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Ополченцы самопровозглашенных ЛДНР готовят очередные провокации с целью дискредитации украинских военнослужащих перед минскими переговорами, заявляет пресс-центр штаба антитеррористической операции А(ТО).

    "Украинская сторона СЦКК констатирует, что накануне очередного заседания трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины СМИ ОРДО и ОРЛО обнародовали уже традиционный стандартный набор фальсификаций, который их представители намерены объявить 2 августа в Минске", — говорится в сообщении

    Роман Безсмертный о войне в Донбассе. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Безсмертный о том, кому выгодна война в Донбассе

    Ополченцы, в частности, заявляют о том, что украинские военные 2 августа якобы планируют ряд обстрелов подконтрольных Украине территорий, чтобы потом обвинить их в этом.

    Читайте также: Из героя в сепаратисты. Об украинском пилоте в Турции

    Также исходя из сообщения штаба, ополченцы приводят ложную информацию об увеличении количества обстрелов со стороны ВСУ по населенным районам и с использованием запрещенного минскими договоренностями оружия. 

    "После таких "анонсов", как свидетельствуют последствия прошлых подобных заявлений, НЗФ ОРДО довольно часто обстреливали Авдеевку, Марьинку и Красногоровку, а подконтрольные им СМИ высказывали заданное "возмущение" действиями ВСУ", — сообщает штаб. 

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы