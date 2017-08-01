Силовики заявили о подготовке ополченцами вооруженных провокаций

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Ополченцы самопровозглашенных ЛДНР готовят очередные провокации с целью дискредитации украинских военнослужащих перед минскими переговорами, заявляет пресс-центр штаба антитеррористической операции А(ТО).

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что накануне очередного заседания трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины СМИ ОРДО и ОРЛО обнародовали уже традиционный стандартный набор фальсификаций, который их представители намерены объявить 2 августа в Минске", — говорится в сообщении.

Ополченцы, в частности, заявляют о том, что украинские военные 2 августа якобы планируют ряд обстрелов подконтрольных Украине территорий, чтобы потом обвинить их в этом.

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Также исходя из сообщения штаба, ополченцы приводят ложную информацию об увеличении количества обстрелов со стороны ВСУ по населенным районам и с использованием запрещенного минскими договоренностями оружия.

"После таких "анонсов", как свидетельствуют последствия прошлых подобных заявлений, НЗФ ОРДО довольно часто обстреливали Авдеевку, Марьинку и Красногоровку, а подконтрольные им СМИ высказывали заданное "возмущение" действиями ВСУ", — сообщает штаб.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.