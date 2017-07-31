Из героя в сепаратисты. Об украинском пилоте в Турции

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Чем нынче измеряется героизм?

На минувших выходных неизвестный украинский летчик Александр Акопов стал настоящей знаменитостью, но, как оказалось, ненадолго. Акопов сумел практически вслепую посадить разбитый градом самолет.

Никто из находившихся на борту — 121 пассажир и 6 членов экипажа — не пострадали.

Самолет турецкой Atlasglobal, пилотируемый Акоповым, совершил 27 июля в Стамбуле экстренную посадку. Airbus A320, который направлялся в город Эрджан (Северный Кипр), на высоте 1,2 км попал в грозу и град, которые, по предварительной информации, не показали бортовые приборы.

Стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины пилота, сделав его непрозрачным. Кроме того, был выведен из строя автопилот.

Несмотря на все это, пилоту удалось завершить благополучно полет и посадить самолет в аэропорту.

Герои Турции. Как украинский экипаж вслепую посадил самолет в Стамбуле.

Пользователь Facebook Олег Лунгул рассказал, что капитан во время посадки "создал крен и смотрел только через форточку, не открывая ее".

Видео с салона пассажиров



По словам других украинских летчиков, мастерству Александра Акопова рукоплескал весь собравшийся на перроне персонал аэропорта. Об украинце писали все турецкие СМИ.

Не обошли вниманием пилота и в Украине. Президент Украины Петр Порошенко тут же сообщил о подписании указа о присвоении Акопову награды "За мужество" III степени и пообещал лично вручить орден.

Пост Сергея Наумовича в Facebook Пост Сергея Наумовича в Facebook

Комментарии к посту Сергея Наумовича в Facebook Комментарии к посту Сергея Наумовича в Facebook

"Для меня было большим удовольствием лично поблагодарить Александра за его поступок. Наш соотечественник без преувеличения стал героем, посадив вслепую вдребезги избитый градом самолет в стамбульском аэропорту", – написал Порошенко в Facebook.Однако слава пилота продлилась недолго. В соцсетях из-за личности летчика разразился небывалый скандал, а сам Акопов из героя моментально превратился в "зрадника".В частности, в сети обратили внимание на профиль пользователя под именем Oleksandr Akopov, где в качестве аватарки еще в 2015 году выставлен коллаж из самого Акопова и двух снимков главы МИД РФ Сергея. Пилота тут же окрестили сеператистом и сторонником "русского мира"."Украинский пилот Александр Акопов, спасший жизни 127 человек, в мае 2015 года поставил себе на аватарку в Facebook фото главы МИД России Сергея Лаврова. Можете закидать меня камнями, но я отказываюсь переступать через свои принципы, касающиеся российской агрессии в отношении Украины. Да, профессионал, да, в данной ситуации молодец, однако, судя по всему, он большой любитель "узкого мира"….", — написал блогер Сергей Наумович у себя в Facebook.Однако его пост вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Многих возмутили слова блогера, мол, летчик совершил героический поступок, а какое фото на его странице это не так уж и важно. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров у Акопова не на "аватарке", а всего лишь в поисковике, который выдает при поиске пользователя людей, которые имеют с ним портретное сходство.

Причиной негодования пользователей соцсетей стало и донецкое происхождение летчика. Некоторые тут же заклеймили Акопова "поклонником ДНР".

Комментарии к посту Сергея Наумовича в Facebook Комментарии к посту Сергея Наумовича в Facebook

Как стало известно, Акопов уроженец Донецка, имеет более 30 лет стажа в авиации и почти 14 тысяч часов налета. Летчик учился и работал в Донецке.

Комментарии к посту Сергея Наумовича в Facebook Комментарии к посту Сергея Наумовича в Facebook

Реакция в Кабмине

Однако в Кабмине за летчика заступились. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подчеркнул, что не надо искать в этом "зраду", ведь Акопов — пилот высокого класса, который спас десятки жизней.

"Недельный отпуск начался. Традиционно в Турции, на Затоку я еще не заработал. По дороге в Стамбуле встретился с нашим героем — Александром Акоповым. Пилот высокого класса, который со своим напарником спасли десятки жизней и сделали невозможное на этой неделе в аэропорту Стамбула", — заявил Омелян.

Он напомнил, что в ближайшие дни будет проведено полное расследование инцидента, но действия Акопова во время посадки самолета уже стали хрестоматийными, а его мастерство "легко сравнить с автором "чуда на Гудзоне".

"Относительно Лаврова и "зрады" — не надо ее искать. Господин Акопов — гражданин Украины", - добавил министр.



По материалам из открытых источников интернет