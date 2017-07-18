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    Военные США настаивают на предоставлении Украине летального вооружения

    (обновлено: )13311
    Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер сообщил, что командование США в Европе и Объединенный комитет начальников штабов ВС выступают за предоставление летальной военной помощи Киеву.
    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Генерал военно-воздушных сил США Пол Селва выступил за предоставление Украине летального вооружения, передает "Голос Америки".

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    По данным издания, министерство обороны США активно занимается этим вопросом на межведомственном уровне.

    В своих показаниях перед Комитетом Сената по вопросам вооруженных сил на слушаниях, посвященных утверждению его на должность заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, Селва решительно поддержал предоставление летального вооружения Украине.

    "Хотя обороноспособность Украины усилилась благодаря обучению США, Украина все еще не имеет достаточных возможностей, потому что ее противник более технологически продвинут", — отметил американский военачальник.

    "Генерал Селва сказал Комитету Сената по вопросам вооруженных сил, что командование США в Европе и Объединенный комитет начальников штабов ВС выступают за предоставление летальной военной помощи Украине", — прокомментировал в своем Twitter бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. 

    ​"Я слышал, что это не только Объединенный комитет начальников штабов — существует межведомственный консенсус, но решение остается за Белым домом", — ответил Пайферу в Twitter Майкл Карпентер, глава аналитического центра Пенна-Байдена и бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

    Скриншот
    Twitter Майкла Карпентера

    В своих показаниях перед Комитетом Сената Селва также согласился с генералом США Джозефом Данфордом, председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США, в том, что наибольшей угрозой для национальной безопасности США является Россия.

    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell
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    "На сегодняшний день, я считаю, что Россия — наибольшая угроза для нашей национальной безопасности", — отметил он.

    "Хотя Северная Корея, Иран и ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство") имеют очевидные враждебные намерения и представляют региональную и глобальную угрозы, ни одна из них не угрожает существованию нашей страны. Россия и Китай находятся в другой категории, они могут вовлечь Соединенные Штаты по всему спектру ядерного и традиционного конфликта. Они продолжают неотступно инвестировать в полный спектр современных инструментов. Почему Россия представляет более быструю угрозой — так это из-за ядерных возможностей, демонстрации агрессивного поведения и готовности применять военную силу", — пояснил генерал.

    Ранее сообщалось, что решение о поставках в Украину оборонительных летальных вооружений может быть принято в течение нескольких месяцев.

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