"Историческое событие". Украина договорилась с США о закупке 700 тыс т угля

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КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Украинская компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках в Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца текущего года, сообщил глава "Центрэнерго" Олег Козенко.

"Сегодня историческое событие. Я хочу презентовать контракт, подписанный между "Центрэнерго" и американской компанией Xcoal Energy & Resources. Этот контракт был подписан в исполнение договоренностей между президентами Украины и США, достигнутых во время визита нашего президента в Америку в июне", — сказал Козенко на брифинге в понедельник.

По его словам, контракт предусматривает поставку до конца года 700 тысяч тонн энергетического угля. В начале сентября ожидается прибытие корабля с первой партией объемом 85 тысяч тонн, а до конца сентября будет еще одна партия объемом 125 тысяч тонн, в дальнейшем до конца года ожидается прибытие одного-двух кораблей ежемесячно, что позволит выбрать объем, заложенный в контракте, рассказал Козенко. Он заявил, что благодаря американскому углю Киев рассчитывает без проблем пройти отопительный сезон 2017-2018 годов.

Цена первой партии американского угля составит 113 долларов за тонну с учетом доставки в Одесский порт, цена будет варьироваться от поставки к поставке, сообщил глава украинской госкомпании. Он также отметил, что уголь будет поставляться из штата Пенсильвания.

В свою очередь глава Xcoal Эрни Трэшер отметил, что подписание контракта является историческим, поскольку это будет первая поставка американского энергетического угля в Украину. Он добавил, что благодаря этим договоренностям в США будут созданы дополнительные рабочие места.

"Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине.