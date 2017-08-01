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    Протесты в Венесуэле: погибли более 120 человек

    Тема:

    Венесуэла: масштабные протесты и выборы (49)

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    За последние четыре месяца 121 человек погиб, а также 1958 пострадавших всех степеней — серьезно и очень серьезно раненых. Об этом сообщила генпрокурор страны Луиса Ортега Диас.
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Andres Martinez Casares

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В Венесуэле с момента начала протестов погибли более 120 человек, еще более 1,9 тыс. пострадали. Об этом сообщила генпрокурор страны Луиса Ортега Диас, передает EFE.

    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
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    "За последние четыре месяца мы имеем грустный баланс — 121 человек погиб, 121 венесуэлец, который потерял жизнь, а также 1958 пострадавших всех степеней — серьезно и очень серьезно раненных", — заявила она.

    Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам.

    Ранее также сообщалось, что в США президент Венесуэлы Николас Мадуро был включен в санкционный список американского минфина. Все его активы в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с ним дела.

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