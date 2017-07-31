В США разработали план поставок вооружения Украине - СМИ

facebook.com/petroporoshenko

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В Пентагоне и Госдепартаменте США разработан план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Читайте также: Золотарев: в конфликте Порошенко и Авакова проиграют все

Согласно информации, одобрения от Белого дома пока не поступало.

По информации газеты, военные должностные лица и дипломаты США характеризуют оружие как оборонительное. Согласно предложению Пентагона и госдепа, США будут поставлять Украине противотанковые орудия, также, вероятно, ракетные комплексы Javelin и средства противовоздушной обороны.

Также сообщается, что, по словам чиновников, план будет состоять в том, чтобы разместить противотанковые ракеты, где "украинские войска находятся вдали от передовой линии фронта конфликта". Таким образом, политики смогут "ограничить риски эскалации" и ослабить критику по поводу того, что эти шаги могут вызвать "наступательные действия Киева".

Высокопоставленный чиновник в администрации США отметил, что решение о поставках не обсуждалось в Белом доме, президент Дональд Трамп не был проинформирован об этих планах, и его позиция неясна. Как отмечает издание, некоторые американские и украинские чиновники заявляют, что, вероятно, Белый дом примет окончательное решение по этому вопросу только через несколько месяцев.

Как отмечает газета, официальный представитель Пентагона Мишель Балданса отметила, что США не исключили возможность поставок "смертоносного оборонительного оружия Украине". По словам чиновников, министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал план. Отмечается, что если Украина будет использовать оружие ненадлежащим образом, Вашингтон может принять решение отозвать техническую помощь.

Ранее специальный представитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос предоставления оружия Украине.