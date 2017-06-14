Конгресс США обсудит поставку Украине летального оружия - конгрессмен

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Конгрессмен Рик Ларсен заявил, что Конгресс США может обсудить включение в бюджет на 2018 год расходов на поставку Украине летального оружия, сообщает РИА Новости.

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"Возможно, они будут", — заявил Ларсен, отвечая на вопрос о том, имеют ли место в конгрессе обсуждения возможности поставок летального оружия в Украину.

Рик Ларсен является членом комитета палаты представителей по делам вооруженных сил.

"Мы разрабатываем законопроект по обороне, начинаем обсуждение законопроекта по обороне. Мы проводили подобные обсуждения об усилении поддержки Украины как экономически, дипломатически, так и в военном плане последние пару лет. Поэтому мы возможно продолжим это обсуждение", — добавил он.

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов 456 тысяч долларов США, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".