Золотарев: в конфликте Порошенко и Авакова проиграют все

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков фактически поделили Украину на двоих, заявил в интервью "Украинской правде" лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Напомним, "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", который представляет Аваков, входят в правящую парламентскую коалицию.

В то же время показательный инцидент случился в пятницу, 28 июля. СМИ сообщили, что заместителя главы МВД, негласную "правую руку" Авакова Вадима Трояна задержали по подозрению в получении взятки на 77,2 тысячи долларов. У него провели обыск. Следом в МВД заявили, что информация о задержании замглавы ведомства неверна. Позднее на странице Службы безопасности Украины в Facebook появилась запись, что Троян — не подозреваемый.

"В рамках проведения следственных действий правоохранители получили информацию о возможном участии в этих противоправных действиях заместителя главы МВД Украины В. Трояна. Несмотря на статус лица, для установления истины, было принято решение о проведении обыска в жилом помещении господина Трояна", — сказано в сообщении.

В СБУ также добавили, что информация о Трояне оказалась недостоверной.

"У Порошенко есть подозрения, у Авакова — амбиции"

После инцидента с Трояном сразу же появились версии, что это следствие конфликта во власти — в частности, между Порошенко и Аваковым.

Фактически Украиной управляет картельная партия власти, в которую входит господин Аваков как одна из фигур политической концессии "Народный фронт", сообщил в комментарии РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Аваков руководит фактически суперминистерством, которое включает в себя не только "Национальную полицию", но и такие силовые структуры как Национальная гвардия, ряд формирований с отчетливой идеологической составляющей, как "Азов", "Миротворец". И, собственно говоря, наличие этого силового ресурса как раз и позволяет господину Авакову чувствовать себя больше чем министром", — отметил эксперт.

Из-за сложившегося положения возникают трения и конфликты, добавляет Золотарев.

"Естественно, у президента есть подозрения, у Авакова есть амбиции. И такие конфликты были давно прогнозированы. Но пока все прекрасно понимают, и Аваков, и президент, что в результате конфликта могут проиграть обе стороны. Поэтому такие вопросы как инцидент с Трояном, с одной стороны, это элемент давления на Авакова, размягчение его, приглашение к диалогу — надавили… Но, с другой стороны, не довели до той ситуации, когда конфликт стал неконтролируемым: стороны полюбовно договорились", — заявил политолог.

По его словам, совершенно очевидно, что "вокруг Трояна сформировалась банда, которая занималась вымогательством".

"Общественное мнение, думаю, те объяснения, которые мы услышали от Генпрокурора и СБУ, скорее всего, не удовлетворят, и общественное мнение сделает выводы явно не в пользу господина Авакова. Все прекрасно понимают, что это фигура (Троян), связанная с министром", — подытожил эксперт.

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