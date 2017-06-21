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    В Кремле не слышали о согласии США поставлять Украине летальное оружие

    (обновлено: )17
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Кремле не слышали о возможных поставках американского летального оружия Украине, это дело двух стран, но Вашингтон не должен забывать, что в Украине продолжается гражданская война, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    "Мы не слышали никаких заявлений со стороны США насчет поставок летального оружия на Украину. Но опять же обсуждение подобных вопросов — это абсолютное внутреннее дело двух стран — Украины и США", — сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщение о том, что президент Украины Петр Порошенко обсуждал во вторник с властями США предоставление Украине летального оружия и размещение на ее территории американских резервов.

    "Но единственное, мы надеемся, что в Вашингтоне не будут забывать о том, что Украина — это страна, где продолжается гражданская война", — подытожил пресс-секретарь.

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