В Кремле не слышали о согласии США поставлять Украине летальное оружие

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Кремле не слышали о возможных поставках американского летального оружия Украине, это дело двух стран, но Вашингтон не должен забывать, что в Украине продолжается гражданская война, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не слышали никаких заявлений со стороны США насчет поставок летального оружия на Украину. Но опять же обсуждение подобных вопросов — это абсолютное внутреннее дело двух стран — Украины и США", — сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщение о том, что президент Украины Петр Порошенко обсуждал во вторник с властями США предоставление Украине летального оружия и размещение на ее территории американских резервов.

"Но единственное, мы надеемся, что в Вашингтоне не будут забывать о том, что Украина — это страна, где продолжается гражданская война", — подытожил пресс-секретарь.