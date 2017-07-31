Киевсовет отклонил петицию против переименования проспекта Ватутина

КИЕВ, 31 июл — РИА новости Украина. Комиссия по вопросам культуры Киевсовета отклонила петицию против переименования столичного проспекта Ватутина на проспект Шухевича. Об этом сообщил председатель фракции "ВО Свобода" в Киевсовете Юрий Сиротюк.

"Шухевичу в Киеве быть! Комиссия по вопросам культуры Киевсовета единодушно отклонила петицию об отмене переименования проспекта Шухевича в Киеве", — написал он в своем аккаунте в Facebook.

Скиншот сообщения Юрия Сиротюка

Также Сиротюк сообщил, что он предлагал обратиться в СБУ на предмет проверки "антигосударственной деятельности инициаторов петиции и наглой фальсификации ее результатов".

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Киевский городской совет 1 июня решил переименовать в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА) Шухевича проспект, названный в память о генерале Ватутине, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева.