В Пентагоне высказались о поставках Украине летальных вооружений

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что политика США по оказанию военной помощи Украине не изменилась с 2014 года.

По его словам, решение о поставках летальных видов вооружения, которые просит Киев, пока не принято.

"Пока я ничего не могу сообщить на этот счет", — сказал Дэвис на брифинге, отвечая на вопрос, скоро ли примут США решение о поставках летальных видов вооружения.

Он напомнил, что США с 2014 года оказывают помощь ВС Украины в виде подготовки военнослужащих и по линии военных советников.

"Мы не поменяли нашу политику (по отношению к Украине)", — отметил Дэвис.

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечалось, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальное вооружение оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".