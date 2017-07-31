МИД назвал число украинцев, лишенных гражданства за последние 12 лет

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. С 2005 года было прекращено гражданство Украины 87 376 лиц, сообщают "Українські Новини" со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел на соответствующий запрос.

Согласно документу, дипломатические представительства и консульские учреждения Украины за границей принимают заявления о выходе из украинского гражданства, а также готовят представления об утрате гражданства относительно лиц, постоянно проживающих за границей, в то время как полномочия по прекращению гражданства проживающих на территории Украины лиц осуществляет Государственная миграционная служба.

По имеющейся с 2005 года в МИДе информации, было прекращено гражданство Украины 87 376 лиц: в 2005 — 7 139 лиц, в 2006 — 5 944, в 2007 — 9 454, в 2008 — 8 879, в 2009 — 6 420, в 2010 — 6 985, в 2011 — 7 461, в 2012 — 7 123, в 2013 — 7 615, в 2014 — 5 752, в 2015 — 5 760, в 2016 — 7 293, а в январе-июне 2017 — 1 551.

Из 87 376 лиц гражданство Украины 67 305 было прекращено путем их выхода из гражданства, 19 738 — по международным соглашениям, а 333 — путем утраты.

По данным внешнеполитического ведомства, большинство ходатайств о выходе из гражданства Украины поступают из Германии, России, Австрии, Нидерландов, Казахстана, Литвы и Латвии, а соглашения об упрощенном порядке смены гражданства для выехавших на постоянное проживание за границу у Украины есть с Беларусью, Таджикистаном и Кыргызстаном.

В то же время, как сообщили в Государственной миграционной службе на запрос, 5 609 лиц получили гражданство Украины с 2012 года.

В частности, по информации Миграционной службы, указами президента приняты в украинское гражданство в 2012 году 660 лиц, в 2013 — 1 425, в 2014 — 1 329, в 2015 — 978, в 2016 — 812, а в январе-июне 2017 — 405.

Читайте также: Уже не украинец. Порошенко лишил Саакашвили гражданства

В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.