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    Что в гражданстве тебе моем? Новые и бывшие украинцы

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (239)

    (обновлено: )37
    Новость о лишении Саакашвили гражданства Украины многих удивила. Ведь после Майдана власти активно раздавали должности и украинские паспорта грузинским, польским реформаторам и даже российским деятелям. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Дали - забрали гражданство. Новые и бывшие украинцы. Инфографика
    РИА Новости Украина

    В четверг, 27 июля, новость о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства стала для многих неожиданностью. Ведь президент Петр Порошенко сам пригласил его в Украину, называл другом и "надеждой реформ". 

    При этом сам указ о лишении Саакашвили гражданства на Банковой не публикуют.

    Читайте также: Три вопроса по Саакашвили: почему, зачем и что дальше?

    Тем временем, по мнению экспертов, ситуация с Саакашвили и его оппозиционным трендом стала угрозой для Банковой. По мнению политолога Руслана Бортника, "власть сделала процесс лишения гражданства популярным репрессивным инструментом для расправы с политическими оппонентами". 

    Продолжение читайте в статье "Дружбе конец. Скандал вокруг Саакашвили: все подробности"

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