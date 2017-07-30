Что в гражданстве тебе моем? Новые и бывшие украинцы

В четверг, 27 июля, новость о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства стала для многих неожиданностью. Ведь президент Петр Порошенко сам пригласил его в Украину, называл другом и "надеждой реформ".

При этом сам указ о лишении Саакашвили гражданства на Банковой не публикуют.

Читайте также: Три вопроса по Саакашвили: почему, зачем и что дальше?

Тем временем, по мнению экспертов, ситуация с Саакашвили и его оппозиционным трендом стала угрозой для Банковой. По мнению политолога Руслана Бортника, "власть сделала процесс лишения гражданства популярным репрессивным инструментом для расправы с политическими оппонентами".

Продолжение читайте в статье "Дружбе конец. Скандал вокруг Саакашвили: все подробности"