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    Президент Польши ветировал вызвавшие протесты законы

    (обновлено: )24930
    Реформа судебной системы в Польше необходима, но не должна "разделять общество и государство", заявил президент Анджей Дуда. Он передал законы о Национальном судебном совете и Верховном суде на повторное рассмотрение сеймом.
    Президент Польши Анджей Дуда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда применил право вето в отношении двух законов, реформирующих судебную систему страны, которые ранее вызвали массовые протесты, документы повторно направлены в сейм.

    "На основании статьи 122 раздела 5 конституции президент Анджей Дуда передал законы о Национальном судебном совете и Верховном суде на повторное рассмотрение сеймом", — сообщает канцелярия президента в официальном аккаунте в Twitter.

    Люди протестуют против судебных реформ в Познани, Польша
    Agencja Gazeta/Lukasz Cynalewski via REUTERS
    Протесты в Польше набирают обороты - спецкор

    Дуда заявил о намерении ветировать два закона — о Национальном судебном совете и Верховном суде — в минувший понедельник, 24 июля. По его словам, реформа судебной системы в Польше необходима, но не должна "разделять общество и государство".

    Акции протеста в связи с принятыми сеймом и сенатом законами продолжались в республике с 21 июля, при этом оппозиция, которая считает, что реформа приведет к зависимости судебной системы от правящей партии, требовала ветировать и третий закон — о всеобщих судах. Несмотря на это, третий закон был подписан президентом.

    Первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия готова запустить санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС, как только принятый в стране закон о работе всеобщих судов будет опубликован. Еврокомиссия также предупредила власти Польши, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда.

    Закон о работе всеобщих судов Польши был опубликован, после чего Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении республики.

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