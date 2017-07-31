США ввели санкции против Мадуро

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В Министерстве финансов США сообщили, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро введены санкции за "подрыв демократии".

В соответствии с санкциями, все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с ним дела.

США ранее заявили, что выступают против проведения выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы и готовы к "жестким экономическим мерам", если выборы все же состоятся.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.