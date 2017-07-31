О чем пишут в мире: насилие в Венесуэле, угроза в Австралии

РИА Новости Украина



Дипмиссия США

Одной из центральных тем в западных СМИ стало заявление президента РФ Владимира Путина о сокращении персонала дипмиссий США в России к сентябрю на 755 человек.

Москва намерена уровнять численность персонала американской миссии с российской — по 455 человек с каждой стороны.

Неясно, как этот шаг скажется на американских гражданах, работающих в посольстве США и трех консульствах в России, пишет газета Wall Street Journal.

Журнал Politico также задается вопросом, сколько американских граждан в миссии затронет сокращение. Издание Financial Times отмечает, что решение о высылке 2/3 всего сотрудников дипломатической миссии в РФ принято на фоне того, что "без того пошатнувшиеся отношения двух бывших соперников холодной войны омрачились и дальше".

Госдеп США сообщил, что сожалеет о принятом Москвой решением и рассматривает ответ на эти "неоправданные" действия. Газета Times напоминает, что ранее законодатели США одобрили проект санкций против РФ, который, как ожидается, будет подписан президентом США Дональдом Трампом.



Насилие и выборы в Венесуэле

Еще одной темой, которую активно освещают СМИ на Западе, является ситуация в Венесуэле, а именно выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны.



"Протестующие и силы безопасности сошлись в смертельных городских баталиях по всей Венесуэле в то время, как многие имеющие право голоса люди отстранились от выборов в неоднозначное учредительное собрание", - пишет газета Guardian. Газета Financial Times пишет о нескольких убийствах в воскресенье, когда проходят выборы, отмечая в целом насилие в этот день.

Всего же за последние сутки протестов, как сообщила оппозиция, погибли более 10 человек, пишет издание Wall Street Journal. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала проходящие в Венесуэле выборы "фиктивными" и приближающими страну к диктатуре.



Самолеты США над Кореей

Многие СМИ обратили внимание на пролет двух сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1 ВВС США над Корейским полуостровом после того, как КНДР провела пуски ракет.

Газета Guardian пишет, что это была "демонстрация силы". Издание Wall Street Journal указывает, что это был "прямой ответ" на испытания КНДР, отмечая, что американские ВВС совершили десятичасовую миссию совместно с истребителями Южной Кореи и Японии.

Газета также приводит слова командующего Тихоокеанских ВВС США Терренса О'Шонесси, который заявил о "быстрой, смертоносной и сокрушительной силе", которую США и их союзники применят в ответ на действия КНДР, если это понадобится. Газета Financial Times также отметила призывы американской стороны к Китаю сделать больше для решения проблемы КНДР и действовать "агрессивнее" в отношении Пхеньяна.



Угроза в Австралии

Ряд СМИ активно освещает ситуацию в Австралии после того, как в одном из крупнейших городов страны – Сиднее – в минувшую субботу прошла антитеррористическая операция, в частности сообщалось, что предполагаемая ячейка террористов планировала осуществить теракт в самолете.

Газета The Australian писала, что подозреваемые в подготовке теракта в одном из самолетов в аэропорту Сиднея собирались отравить пассажиров сернистым газом. В связи с этим в воздушных гаванях Австралии были усилены меры безопасности.

Газета Huffington Post Australia пишет длинных очередях, выстроившихся в основных аэропортах Австралии из-за дополнительных проверок. Кроме того, как отмечает газета, были усилены наряды полиции. Издание Guardian пишет о больших задержках в аэропортах Сиднея и Мельбурна. Газета The Australian делает акцент, что такая ситуация характерна и для внутренних рейсов.

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"Двухчасовая проверка для пассажиров внутренних рейсов в Австралии станет новой нормой", — пишет газета, в то же время советуя вылетающим за рубеж приезжать за 3 часа до отлета.