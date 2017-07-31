США рассматривают новые санкции против чиновников Венесуэлы

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В США рассматривают введение новых санкций после проведения в Венесуэле выборов в национальное учредительное собрание, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.

По данным агентства, об этих мерах может быть объявлено уже в понедельник. Ожидается, что эти санкции не будут включать запрет на поставки нефти из Венесуэлы в США, однако Вашингтон может остановить продажу легкой нефти в Венесуэлу, которая использует ее для создания смеси с более тяжелыми топливом, сообщили чиновники, указав, что эта смесь идет на экспорт.

США также рассматривают дополнительные санкции против высокопоставленных чиновников Венесуэлы, однако окончательного решения по этому вопросу нет.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала проходящие в Венесуэле выборы в национальное учредительное собрание "фиктивными" и приближающими страну к диктатуре.

В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Они были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще сильнее подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек.

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