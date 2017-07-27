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    Мадуро сравнил ситуацию в Венесуэле с протестами в Украине

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    Как отметил Николас Мадуро, отвечая на вопрос о том, на кого он возлагает ответственность за гибель людей в ходе протестов в стране, Венесуэла "подвергается тому, чему была подвержена Украина".
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Associated Press Seth Wenig

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ситуацию в стране можно сравнить с тем, что произошло в Украине. Такое мнение он выразил в ответ на вопрос, на кого он возлагает ответственность за гибель людей в ходе протестов в стране.

    Факельное шествие на Майдане Незалежности в память Героев Небесной сотни. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Факельное шествие на Майдане Незалежности в память Героев Небесной сотни

    "Если вы можете провести немного более серьезное расследование…, сможете обнаружить…, что происходит в Венесуэле. В Венесуэле мы подвергаемся тому, чему была подвержена Украина", — заявил Мадуро в интервью телеканалу RT.

    С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, превысило 100 человек.

    Напомним, в конце 2013-2014 году в центре Киева на Майдане Незалежности прошли масштабные протесты, в ходе которых погибли более 100 человек. Виктор Янукович, который на тот момент находился в должности президента Украины, покинул территорию страны.

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