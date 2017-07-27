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    В Венесуэле сожгли бронетехнику и участок нацгвардии

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    КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. Участники массовых акций протестов в Венесуэле подожгли бронетранспортер национальной гвардии и один из опорных пунктов этой силовой структуры.

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    @ReporteYa
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    Охваченные пламенем бронеавтомобиль и участок видны на размещенных в сети видео (см. ниже). Инциденты произошли в районе Петаре венесуэльской столицы Каракас после нападения гвардейцев на участников протестов.

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    В районе слышны выстрелы, отмечает портал Nacional. О судьбе экипажа бронемашины и гвардейцев, находившихся в сожженном участке, не сообщается.

    Все это происходит на фоне 48-часовой забастовки, объявленной оппозицией в преддверии намеченных на 30 июля выборов в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой реформы конституции, ее проект предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве собрания должно приниматься на референдуме.

    ​Оппозиция заявила об удачном ходе забастовки, а президент Николас Мадуро в свою очередь считает, что она провалилась. "Народ привык работать", — заявил Мадуро.

    С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, превысило 100 человек.

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