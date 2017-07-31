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    США пригрозили жесткими мерами "архитекторам авторитаризма в Венесуэле"

    Тема:

    Венесуэла: масштабные протесты и выборы (44)

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    Представитель госдепартамента Хезер Науэрт подчеркнула, что США продолжат "предпринимать жесткие и быстрые меры против архитекторов авторитаризма в Венесуэле".
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США продолжат предпринимать жесткие меры против "архитекторов авторитаризма в Венесуэле".

    Протесты в Венесуэле
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    "Мы продолжим предпринимать жесткие и быстрые меры против архитекторов авторитаризма в Венесуэле, в том числе против тех, кто будет участвовать в национальном учредительном собрании по результатам голосования", — говорится в заявлении.

    В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Они были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще сильнее подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек.

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