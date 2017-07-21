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    Аналитика и комментарии

    Дела проспектные: так Шухевич или все-таки Ватутин?

    (обновлено: )7510
    Шухевич или Ватутин? В столице не прекращаются споры из-за скандального переименования одного из главных проспектов: очередное решение суда и новая петиция киевлян не позволяют поставить точку в этом вопросе. А что же пишут об этом в соцсетях?
    Проспект Романа Шухевича, бывший - пр. Генерала Ватутина
    wikipedia

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Битва из-за переименования столичного проспекта Ватутина-Шухевича продолжается. Из последних новостей: столичный апелляционный админсуд оставил в силе решение о запрете подписывать и публиковать решение Киевсовета о переименовании проспекта генерала Ватутина в честь националиста Романа Шухевича. К тому же петиция о переименовании в Киеве проспекта Ватутина в честь Шухевича собрала необходимое количество голосов, чтобы обращение было рассмотрено властями города. 

    Да и в украинском сегменте соцсетей скандальное столичное переименование не теряет актуальности по сей день: "УРА! 10 000 граждан высказали депутатам свое "фи"; "Ну сколько можно одними и теми же граблями по тем же лбам получать????? Есть тысячи буквосочетаний, которыми можно безболезненно и красиво называть улицы, скверы, площади и т.п. НУ НЕЛЬЗЯ ВСЕ ЭТО НАЗЫВАТЬ ИМЕНАМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ: время проходит, все меняется, в том числе и политические предпочтения!!! А вот дрязги и борьба за "справедливость" бессмертны!!! Когда же мы поумнеем?". 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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