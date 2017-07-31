Грузия намерена требовать экстрадицию Саакашвили из США

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Глава минюста Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская сторона может потребовать экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили из США.

Саакашвили, которого на прошлой неделе лишили украинского гражданства, находится в США. Бывший одесский губернатор заявил, что намерен вернуться в Украину при первой возможности.

"Если будет Украина, куда он обещает вернуться, то мы в этом направлении исчерпали процедуры. Поэтому, если в Украине появится политическая воля, то эта страна может принять решение в связи с передачей Саакашвили. Что касается других государств, например США, если экс-президент останется там, то нам понадобятся с этой страной правовые консультации, в том числе переговоры и соглашение в связи с экстрадицией", — заявила Цулукиани, чьи слова приводит грузинский Первый канал.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.