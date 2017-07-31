Мадуро стал диктатором, захватив абсолютную власть в Венесуэле - Трамп

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает президента Венесуэлы Николаса Мадуро диктатором, захватившим всю власть в стране. Такая оценка содержится в заявлении американского лидера, которое в понедельники зачитал журналистам советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Его (режима Маудро) последние действия вчера по возмутительному захвату абсолютной власти через поддельные выборы национального учредительного собрания представляют собой очень серьезный удар по демократии в нашем полушарии. Мадуро не просто плохой лидер, теперь он диктатор", — зачитал Макмастер текст заявления.

В документе также содержится призыв к властям Венесуэлы уважать конституцию страны, провести свободные выборы, освободить политзаключенных, решить гуманитарные проблемы венесуэльцев и прекратить репрессии.

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Кроме того, в заявлении подчеркивается, что США вместе с союзниками будут добиваться привлечения к ответственности всех виновных в эскалации насилия и нарушении прав человека в Венесуэле.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.

США ранее заявили, что выступают против выборов в учредительное собрание Венесуэлы и готовы к "жестким экономическим мерам", если выборы состоятся. В понедельник Мадуро был включен в санкционный список американского минфина. Все его активы в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с ним дела.