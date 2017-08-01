Трамп по-прежнему намерен подписать закон о новых санкциях против РФ

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен подписать закон об антироссийских санкциях, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент по-прежнему имеет намерение подписать этот законопроект", — ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

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Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ после принятия в сенате предстоит подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями. Ранее в Белом доме заявляли, что Трамп подпишет документ.

В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Президент США Дональд Трамп имеет право наложить вето на документ, для преодоления которого обеим палатам потребуется не менее двух третей голосов. Ряд экспертов полагают, что это им по силам.

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Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект.