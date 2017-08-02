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    Трамп: закон о санкциях РФ содержит ряд "явно неконституционных мер"

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    Санкции США по России ударили по ЕС (467)

    (обновлено: )19930
    Ряд положений "нарушают исключительные конституционные полномочия президента по признанию иностранных правительств", считает президент США Дональд Трамп.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанный им законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР содержит неконституционные нормы, но администрация будет его исполнять — впрочем, исходя из собственных представлений о полномочиях президента.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Санкции США, реакция России, Минск и судьба Украины

    "Принимая закон в спешке, конгресс включил в него ряд явно неконституционных положений", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Трампа.

    В частности, ряд положений "нарушают исключительные конституционные полномочия президента по признанию иностранных правительств", считает Трамп. Другие положения, по его мнению, "дают конгрессу возможность менять закон в обход процесса, требуемого конституцией". Трамп также недоволен тем, что конгресс намерен заранее изучать любые решения президента по изменению или отмене санкций. Другое положение накладывает обязательства на исполнительную власть, которые "противоречат исключительному конституционному праву президента определять время, масштаб и задачи международных переговоров".

    Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ после принятия в сенате предстоит подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.

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