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    Маккейн: обеспокоенность Трампа законом о санкциях РФ неуместна

    (обновлено: )4101
    Сенатор-республиканец Джон Маккейн считает, что президент США Дональд Трамп "будет также отчетливо говорить об агрессивном поведении России, как он это сделал, выразив обеспокоенность этим законопроектом".
    Сенатор США Джон Маккейн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что обеспокоенность президента США Дональда Трампа новым законом об антироссийских санкциях, который он подписал в среду, "неудивительна, но неуместна".

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    "Обеспокоенность, озвученная в заявлении президента в связи с подписанием закона, едва ли удивляет, но она неуместна", — говорится в распространенном заявлении сенатора.

    По словам Трампа, закон по санкциям содержит "ряд явно неконституциональных положений". В частности, он позволяет конгрессу блокировать решение президента по снятию санкций без соответствующего разрешения и одобрения конгресса.

    "Хотя американский народ, безусловно, надеется на улучшение отношений с Россией, то, что в действительности представляет этот закон — это их призыв к тому, чтобы (президент РФ) Владимир Путин и его режим заплатил реальную цену за нападение на нашу демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины. Я надеюсь, что президент будет также отчетливо говорить об агрессивном поведении России, как он это сделал, выразив обеспокоенность этим законопроектом", — сказал Маккейн.

    В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

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