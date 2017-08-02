Пенс: новые санкции подтверждают неприятие США дестабилизирующих действий РФ

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Подписание президентом США Дональдом Трампом законопроекта о новых санкциях, несмотря на его несбалансированность и ограничение полномочий администрации, подтверждает приверженность Белого дома действующим санкциям и неприятию дестабилизирующих действий России, заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Президент Трамп считает, что, несмотря на то, что мы разочарованы тем, что конгресс ограничивает его возможности по ведению зарубежной политики, и тем, как несбалансирован этот законопроект, (его подписание) подчеркивает твердую приверженность президента действующим санкциям в отношении России и четко дает понять, что их (русских) дестабилизирующее поведение неприемлемо для США и что продолжающиеся провокации со стороны Северной Кореи и Ирана больше не буду приниматься", — сказал Пенс, который находится в Черногории, в интервью телеканалу Fox News.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Закон также корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла о всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.

Кроме того, закон предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Также санкции можно будет наложить за предоставление услуг, технологий, оказание информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов, в том числе действующих. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".