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    Россия

    Пенс: новые санкции подтверждают неприятие США дестабилизирующих действий РФ

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    Санкции США по России ударили по ЕС (472)

    (обновлено: )13102
    По словам вице-президента США Майка Пенса, подписание законопроекта о санкциях дает понять, что дестабилизирующее поведение России неприемлемо для США и что продолжающиеся провокации со стороны Северной Кореи и Ирана больше не буду приниматься.
    Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Подписание президентом США Дональдом Трампом законопроекта о новых санкциях, несмотря на его несбалансированность и ограничение полномочий администрации, подтверждает приверженность Белого дома действующим санкциям и неприятию дестабилизирующих действий России, заявил вице-президент США Майк Пенс.

    Дональд Трамп на встрече с китайской делегацией. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
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    "Президент Трамп считает, что, несмотря на то, что мы разочарованы тем, что конгресс ограничивает его возможности по ведению зарубежной политики, и тем, как несбалансирован этот законопроект, (его подписание) подчеркивает твердую приверженность президента действующим санкциям в отношении России и четко дает понять, что их (русских) дестабилизирующее поведение неприемлемо для США и что продолжающиеся провокации со стороны Северной Кореи и Ирана больше не буду приниматься", — сказал Пенс, который находится в Черногории, в интервью телеканалу Fox News.

    В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

    Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

    Закон также корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла о всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.

    Кроме того, закон предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Также санкции можно будет наложить за предоставление услуг, технологий, оказание информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов, в том числе действующих. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

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