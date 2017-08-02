Трамп сделал заявление по Украине и санкциям РФ

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Положения закона о санкциях против России, Ирана и КНДР, по словам президента США, противоречат ряду решений Верховного суда.

"Администрация ожидает, что конгресс воздержится от того, чтобы использовать этот неудачный закон, чтобы помешать нашей важной работе с европейскими коллегами по разрешению конфликта в Украине", — заявил Трамп.

По его словам, администрации может понадобиться принять меры, если закон будет иметь "нежелательные последствия для американского бизнеса, друзей и союзников США".

"Моя администрация внимательно и уважительно рассмотрит предпочтения конгресса… и будет реализовывать их в соответствии с конституционными полномочиями президента по иностранным делам", — заключил Трамп.

Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ после принятия в сенате предстоит подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.