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    В мире

    Трамп сделал заявление по Украине и санкциям РФ

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    Санкции США по России ударили по ЕС (467)

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    Администрация Трампа ожидает, что конгресс воздержится от того, чтобы использовать этот неудачный закон, чтобы помешать нашей важной работе с европейскими коллегами по разрешению конфликта в Украине.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Положения закона о санкциях против России, Ирана и КНДР, по словам президента США, противоречат ряду решений Верховного суда.

    Кристофер Рэй
    Фото из открытых источников
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    "Администрация ожидает, что конгресс воздержится от того, чтобы использовать этот неудачный закон, чтобы помешать нашей важной работе с европейскими коллегами по разрешению конфликта в Украине", — заявил Трамп.

    По его словам, администрации может понадобиться принять меры, если закон будет иметь "нежелательные последствия для американского бизнеса, друзей и союзников США".

    "Моя администрация внимательно и уважительно рассмотрит предпочтения конгресса… и будет реализовывать их в соответствии с конституционными полномочиями президента по иностранным делам", — заключил Трамп.

    Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ после принятия в сенате предстоит подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.

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