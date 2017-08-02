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    Четыре страны, включая Украину, присоединились к продлению санкций против РФ

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    Санкции США по России ударили по ЕС (463)

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    Как отмечается, Черногория, Албания, Норвегия и Украина "обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета". Европейский Союз учитывает это обязательство и приветствует его.
    Флаг России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении экономических санкций против России до конца января 2018 года, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

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    "Совет 28 июня 2017 года принял решение 2017/1148. Решение Совета продляет действие ограничительных мер до 31 января 2018 года. Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, входящая в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), и Украина присоединяются к решению Совета", — говорится в заявлении Могерини, распространенном Советом ЕС.

    В документе говорится, что эти страны "обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета".

    "Европейский Союз учитывает это обязательство и приветствует его", — заявила Могерини.

    Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действовавших до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.

    Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ после принятия в сенате предстоит подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями. Ранее в Белом доме заявляли, что Трамп подпишет документ.

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