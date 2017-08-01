Трамп подпишет санкционный законопроект - Белый дом

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подпишет законопроект по санкциям в отношении РФ, Ирана и КНДР после его рассмотрения, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Он пока не подписал, но он это сделает", — сказала Сандерс на брифинге.

Она отметила, что в настоящее время в Белом доме проходит рассмотрение этого законопроекта.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации в Украине. Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.

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В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).

Помимо того что законопроект предполагает дополнительные ограничительные меры против российского экономического сектора, он фактически лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без соответствующего одобрения конгресса. Таким образом, это значительно ограничивает свободу действий президента США во внешней политике.