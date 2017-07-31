Опасная тропа. Эксперт об отношениях США и РФ

Татьяна Калмыкова — Вашингтон, РИА Новости Украина

МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору.

По словам эксперта, "реальные изменения потребуют реальных действий, чтобы продвинуть вперед отношения", однако "администрация Трампа не сможет этого сделать при нынешнем политическом климате".

Комментируя принятые Москвой меры, старший советник, директор программы "Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Ольга Оликер отметила, что "примечательным является то, что это стало ответом не на новые санкции, заложенные в законопроекте (конгресса США — ред.), а на последние санкции (экс-президента США Барака) Обамы, из которых Путин лично сделал представление, оставив их в то время без ответа, будучи выше этого", сообщают РИА Новости.

По ее словам, "в то время как они могут нанести ущерб дипмисии США в России, они не наносят удар ни по чему близкому и дорогому для США". "Они представляют собой очень выверенную расплату с некоторым обострением (гораздо больше людей предполагается выслать). Кроме того, представляется, что они предназначены для того, чтобы подчеркнуть российскую позицию, что действия США в декабре были случайными и маловажными — Москва даже не старается обвинить кого-либо в шпионаже, тем самым предполагая, что обвинения США не были достойными", — пояснила эксперт.

Оликер предположила, что "Россия пытается послать сигнал по крайней мере о некоторой сдержанности с таким ответом", однако, она не уверена, что "это будет прочитано таким образом в Вашингтоне".

Эксперт также отметила, что законопроект по санкциям был принят, поскольку "конгресс не доверяет Трампу" и тому, что он "может проводить хорошую политику в отношении России".

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). В пятницу в Белом доме сообщили, что Трамп подпишет этот законопроект.

Помимо того, что законопроект предполагает дополнительные ограничительные меры против российского экономического сектора, он фактически лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без соответствующего одобрения конгресса. Таким образом, это значительно ограничивает свободу действий президента США во внешней политике.

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