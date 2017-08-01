Рудяков: высылка дипломатов США из РФ - это шах Москвы

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Вашингтоне сожалеют о решении РФ сократить американскую дипломатическую миссию, которая находится в стране.

"Эти действия неуместны и вызывают сожаление", — отметили в Госдепартаменте.

Российский президент Владимир Путин накануне заявил, что Россию должны покинуть 755 американских дипломатов. Ранее в МИД России требовали, чтобы до 1 сентября Вашингтон сократил количество дипломатов в России до 455. Эти заявления прозвучали на фоне новых антироссийских санкций, за которые проголосовал Сенат США. Причины и последствия решения о сокращении дипломатической миссии прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Скільки дипломатів зараз працюють у двох країнах? Що має бути підставою для того, щоб вони покинули як Росію, так і США?

— Тут підстави шукати не треба. Країна, яка приймає, в даному випадку Росія, вона може з такою вимогою звернутися, і цю вимогу треба буде американцям виконувати. Американських дипломатів у Росії біля тисячі. Якщо скорочується на таку кількість, це означає, на 60%. Це велике скорочення. Але наскільки я розумію, це тільки заявка, яка ще, можливо, буде відкоригована. Хоча цей крок з боку Москви надзвичайно рішучий. Рішучий і такий, як би це сказати, наступальний. Який може мати дуже серйозні наслідки. На рівні протокольному, на рівні дипломатичному. Але спробу російсько-американського діалогу, я думаю, поки що це не буде позначатися безпосередньо.

Вимога, щоби Росію залишили 755 американських дипломатів, — це адекватна реакція Москви на антиросійські санкції?

— Це, безумовно, асиметрична відповідь. Бо санкції — це санкції, а висилка чи скорочення кількості дипломатичних представників — це інше. Це можна було б розглядати як відповідь на ту висилку 35 російських дипломатів і на арешт дипломатичного майна російського в Америці. Це можна було б вважати якоюсь відповіддю. Але це кількість, яка названа, вона вражає. Тобто це дійсно такий крок, не аби який і не аби який рішучий. Що стосується, чи є це відповідь на санкції? Безумовно, є. Але це асиметрична відповідь. Оскільки Росія щодо США позбавлена можливості санкціонувати якісь речі, на серйозному рівні, щоби це мало якісь наслідки для США, а не лише якийсь такий моральний вимір.

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А що далі? Залізна завіса-2?

— Ні. Залізна завіса сьогодні неможлива, бо це американці можуть опустити залізну завісу, більше ніхто її не може опускати. Американці, наскільки я розумію, від Росії вимагають не чогось іншого, слухняності, виконання їхніх прохань, виконання їх вимог тощо.

Яка дія може бути у відповідь з боку офіційного Вашингтону?

— Я думаю, що буде безумовно. Буде коментар стриманий з боку американців. Те, що ви процитували зараз. Більш, ніж стриманий. Але я думаю, що за цим будуть ще коментарі, будуть ще переговори, будуть ще якісь спроби це все мінімізувати. Але потім буде відповідь. І вона на забариться.

До розірвання відносин між Москвою і Вашингтоном може дійти?

— Ні. На мій погляд, справа не дійде. Але якась, по-перше, риторична війна, така, як шестиденна чи п'ятиденна, умовно кажучи, такі були ізраїльсько-єгипетські війни, колись в 1960-ті роки. Вона цілком можлива. І це, я так розумію, зараз на руку і американцям, і росіянам. Я маю на увазі, вище політичне, державне керівництво обох країн.

В цілому все тільки починається?

— Наскільки я розумію, американці все-таки шукають можливість з Росією якось контактувати. Те, що колись пару місяців тому Тіллерсон сказав, що ми готові до діалогу, але разом з тим, ми хочемо, щоби Росія виконувала свої зобов'язання, в тому числі перед нами і перед міжнародною спільнотою. Відповідно, всередині американського істеблішменту і всередині навіть адміністрації є великий спротив цим планам налагоджувати діалог з Москвою. І оці всі речі, ці всі загострення на окремих ділянках, умовно кажучи, фронту або лінії контакту між Росією і Америкою, вони можуть відволікати увагу у опонентів діалогу, який йде на найвищому рівні, який вже зараз розпочався. Але разом з тим, безумовно, ці бої, умовно кажучи, місцевого значення порівняно з глобальним рівнем російсько-американських відносин, вони так просто не минуться. Вони матимуть наслідки, я думаю, дуже серйозні для обох учасників.

Віце-президент США Майк Пенс зустрівся з президентами балтійських країн. Як ви оцінюєте ці зустрічі?

— Це, в принципі, рутина робота віце-президента, він має певне завдання, він має заспокоїти так, як пише світова преса, і американська в тому числі, заспокоїти балтійські країни, їхніх лідерів, що Америка з ними, не збирається поступатися, навпаки, збирається посилювати свою участь у захисті їхньої безпеки на всіх рівнях і в усіх вимірах, в усіх відношеннях. Але я думаю, що окрім усього іншого, там йтиметься і про ці балтійсько-російські відносини і про американську участь, про роль Америки в цих відносинах.

Пенс, зокрема, сказав, що Дональд Трамп має намір найближчим часом підписати законопроект щодо санкцій проти Росії. Також, за словами Пенса, президент США сподівається, що поведінка російського уряду зміниться як щодо України, так і щодо режимів Ірану і КНДР.

— Так, власне, це американська позиція, яка повторюється, різні чиновники її повторюють, починаючи від першої особи, а також Пенс, Тіллерсон і більш такого низького рівня чиновники. Вона подвійна. Ми з Росією готові співпрацювати, але після цього іде цей перелік. Американці абсолютно чітко заявляють, що Росія має грати за їхніми правилами. А Росія щодо цього має власну думку… Але воно рухається. Воно рухається чи вперед, чи вбік. Але рух іде, динаміка присутня. Чи буде вона позитивною, чи буде вона негативною, це все покаже час, причому навіть не найближчий, а, можливо, рік знадобиться для того, щоби все стабілізувалося. І американський підхід новий до Росії, і російська відповідь на цей підхід. Бо Росія, в принципі, не може триматися проти США в якийсь середньостроковій перспективі. Їй треба, щоби діалог пішов, щоби був якийсь позитив для неї з боку Америки. А для цього треба якісь дії зробити серйозні.

Эксперт-международник Владимир Кушниренко в эфире "ГС" напомнил, что президент США Дональд Трамп все еще не поставил подпись под законопроектом, усиливающим санкции против России.

Предлагаемые США меры предполагают полномасштабную торговую блокаду, однако Москва будет не в восторге от этой идеи. Такое мнение в эфире "ГС" высказал эксперт-международник Сергей Толстов.