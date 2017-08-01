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    Трамп скоро одобрит санкции против России - Пенс

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    Майк Пенс, находясь в Тбилиси, заявил, что Дональд Трамп в скором времени подпишет закон о санкциях против России. На данный момент документ еще не подписан.
    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в скором времени подпишет закон о санкциях против России, на данный момент закон еще не подписан, сообщил вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Санкции США, реакция России, Минск и судьба Украины

    Ранее СМИ опубликовали информацию, что Пенс заявил перед журналистами в Тбилиси о подписании Трампом закона о санкциях в отношении РФ. Вместе с тем, как выяснилось, сообщение о санкциях было некорректно переведено при синхронном переводе с английского на грузинский язык при цитировании слов Пенса одним из агентств. Позднее оно было скорректировано.

    "Президент Трамп подпишет закон о введении санкций против России очень скоро", — приводит CNN слова Пенса после скорректированного перевода.

    Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ после принятия в сенате предстоит подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями. Ранее в Белом доме заявляли, что Трамп подпишет документ.

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