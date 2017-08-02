Трамп подписал новый пакет антироссийских санкций

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник пакет антироссийских санкций, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Белого дома.

Сенат США в минувший четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов.

О намерении Трампа подписать данный законопроект ранее заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Помимо того что законопроект предполагает дополнительные ограничительные меры против российского экономического сектора, он фактически лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без соответствующего одобрения конгресса. Таким образом, это значительно ограничивает свободу действий президента США во внешней политике.