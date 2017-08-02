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    Трамп подписал новый пакет антироссийских санкций

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    По информации представителя Белого дома, президент США Дональд Трамп подписал в понедельник новый пакет антироссийских санкций, одобренных ранее палатой представителей конгресса США.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник пакет антироссийских санкций, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Белого дома.

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    Сенат США в минувший четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов.

    О намерении Трампа подписать данный законопроект ранее заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Помимо того что законопроект предполагает дополнительные ограничительные меры против российского экономического сектора, он фактически лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без соответствующего одобрения конгресса. Таким образом, это значительно ограничивает свободу действий президента США во внешней политике.

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