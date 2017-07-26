Порошенко прокомментировал прецедент с поставкой турбин Siemens в Крым

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Прецедент с поставкой газовых турбин немецкого концерна Siemens в Крым не должен повториться, заявил президент Украины Петр Порошенко в социальной сети Facebook.

"Приветствую политическое решение послов государств-членов ЕС наложить новые санкции против России за нелегальные поставки турбин Siemens во временно оккупированный Крым. Еще 4 российских физических и 3 юридических лица отныне попадают под честные и справедливые ограничительные меры в ответ на их циничное и сознательное нарушение контрактов. "Прецедент Сименс" должен быть наказан, чтобы никогда больше не повториться снова!" — заявил Порошенко.

Немецкий концерн Siemens ранее заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их.

В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

В среду постпреды стран ЕС на заседании решили расширить список индивидуальных санкций, действующих в отношении РФ, формальное решение последует позже, оно будет принято по письменной процедуре.