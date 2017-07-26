наверх
26.07.201720:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Порошенко прокомментировал прецедент с поставкой турбин Siemens в Крым

    (обновлено: )27013
    Как заявил Порошенко, "прецедент Сименс" должен быть наказан, чтобы никогда больше не повториться снова". Он приветствовал решение ЕС ввести санкции против РФ из-за этого инцидента.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Прецедент с поставкой газовых турбин немецкого концерна Siemens в Крым не должен повториться, заявил президент Украины Петр Порошенко в социальной сети Facebook.

    Работник Siemens. Архивное фото
    siemens.com
    Siemens не уверен в поставках своих турбин в Крым, но суд будет

    "Приветствую политическое решение послов государств-членов ЕС наложить новые санкции против России за нелегальные поставки турбин Siemens во временно оккупированный Крым. Еще 4 российских физических и 3 юридических лица отныне попадают под честные и справедливые ограничительные меры в ответ на их циничное и сознательное нарушение контрактов. "Прецедент Сименс" должен быть наказан, чтобы никогда больше не повториться снова!" — заявил Порошенко.

    Немецкий концерн Siemens ранее заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их.

    В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

    В среду постпреды стран ЕС на заседании решили расширить список индивидуальных санкций, действующих в отношении РФ, формальное решение последует позже, оно будет принято по письменной процедуре.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стрельба в Днепре
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Медведчук Виктор
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Заседание Совета Федерации РФ
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Скорая помощь в Киеве. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?