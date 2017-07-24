ФРГ предложила расширить санкции РФ из-за скандала вокруг Siemens

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КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Германия предложила добавить в список санкций 3-4 гражданина РФ и организации в связи с ситуацией вокруг поставленных в Крым турбин Siemens, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, страны ЕС могут в среду обсудить новые санкции против РФ из-за поставки турбин Siemens.

Немецкий концерн Siemens в пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их.

В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.