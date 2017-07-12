Siemens не уверен в поставках своих турбин в Крым, но суд будет

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РИА Новости Украина – Прайм

Немецкий концерн Siemens подал в арбитражный суд Москвы иск к "дочке" госкорпорации "Ростех" — компании "Технопромэкспорт". Иск связан с возможными поставками в обход санкций ЕС турбин Siemens для электростанций в Крыму, хотя у концерна и нет доказательств этого. При этом Siemens заявил, что инициировал уголовное расследование в отношении ответственных лиц.

Арбитражный суд Москвы 11 июля зарегистрировал иск Siemens AG к ОАО "ВО "Технопромэкспорт", ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) – совместное предприятие Siemens AG (65%) и российской компании "Силовые машины" (35%). Иск связан с якобы поставками турбин немецкого концерна в Крым. Причем Siemens поспешила заявить, что реальные претензии по существу иска направлены только к ТПЭ, СТГТ упомянута по техническим причинам в связи с особенностями ведения арбитражного процесса в РФ, сообщают РИА Новости.

ТПЭ строит в Крыму две теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью по 470 МВт. Пуск первых двух блоков мощностью по 235 МВт планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июле 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

Siemens 7 июля информировал о создании спецгруппы для проверки сообщений о поставках его турбин в Крым. Уже 10 июля концерн заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспортом" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении поставок в Крым.

Однако Siemens не располагает доказательствами, что находящиеся в Крыму турбины принадлежат ему, только имеет причины так полагать, заявил представитель Siemens Филипп Энч.

"У нас есть причины полагать, что это наши турбины. Доказательством было бы, если бы я лично туда отправился, посмотрел на турбины и по номеру определил, что она принадлежит Siemens. Обстоятельства и то, как все выглядит. … У нас есть причина полагать, что эти турбины именно те, которые были доставлены на Тамань", — сказал Энч.

СТГТ – совместное предприятие Siemens AG (65%) и российской компании "Силовые машины" (35%) работает в Ленинградской области. В начале марта 2015 года ТПЭ и СТГТ заключили контракт на изготовление и поставку турбин SGT5-2000E для ТЭС в Тамани, конкурс на строительство которой до сих пор не объявлен. В 2016 году ТПЭ выставлял эти турбины на аукцион с начальной ценой 166,7 миллиона евро (с НДС), но не получил заявок на покупку.

Какие именно турбины все-таки поставлены для строящихся крымских электростанций, так и не понятно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что турбины для Крыма сделаны в России из российских компонентов. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во вторник заявил, что ТЭС в Крыму будут оснащены турбинами, выпущенными в России с использованием элементов зарубежного производства.

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А ТПЭ сообщал, что не смог договорится о поставках турбин с иранской компанией MAPNA, поэтому закупил четыре комплекта турбин для электростанций в Крыму на вторичном рынке, провел их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний. При этом ТПЭ не сообщал, у кого именно были куплены эти турбины.

Siemens также заявил, что не сможет удаленно управлять турбинами в Крыму, поскольку не ведет деятельность на полуострове.

"Что касается удаленного контроля – я не могу комментировать это, потому что это бы требовало, чтобы турбины уже были установлены и подсоединены к оборудованию Siemens. Но поскольку мы не нарушали никаких ограничений по экспортному контролю, это никак не может произойти, потому что мы просто не можем вести бизнес в Крыму, он находится под санкциями", — сказал Энч в ответ на вопрос о возможности удаленного управления турбинами Siemens в Крыму.