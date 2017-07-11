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    Поставки турбин в Крым. Siemens инициировал уголовное расследование

    (обновлено: )37503
    Представитель компании сообщил, что немецкий концерн подал иски о прекращении любых дополнительных поставок в Крым и возвращении уже доставленного оборудования в его первоначальное место назначения - Тамань.
    Siemens
    flickr.com/surber

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина, Маргарита Костив. Немецкий концерн Siemens подал иски в Москве против причастных к поставкам его турбин в Крым, сообщил РИА Новости представитель компании Вольфрам Трост.

    Работник Siemens. Архивное фото
    Siemens Pressebild/Wikimedia Commons
    Рейтер: Siemens участвует в установке турбин в Крыму

    "Вследствие этого Siemens инициировал уголовное расследование в отношении ответственных лиц. Более того, Siemens подал иски о прекращении любых дополнительных поставок в Крым и возвращении уже доставленного оборудования в его первоначальное место назначения — Тамань. Иски были поданы в Москве", — сообщил Трост.

    Ранее в Siemens сообщили, что концерн получил информацию из надежных источников о том, что по крайней мере две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, на юге России, были перенесены в Крым. Как заявили в компании, такое развитие событий представляет собой явное нарушение контрактов по поставкам Siemens, которые запрещают клиенту поставлять оборудование в Крым.

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