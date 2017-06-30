Без последствий. Эксперты об изменении статуса Крыма в Конституции

РИА Новости Украина

Возможное изменение статуса Крыма в Конституции Украины не будет иметь никаких реальных последствий, считают опрошенные агентством эксперты.

Депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь сообщил, что президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии подготовить проект изменений относительно статуса Крыма, который стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не воспринимает заявления зарубежных лидеров относительно российских регионов.

"Совершенно понятно, что никаких последствий это решение иметь не будет. Я думаю, что это делается для того, чтобы удовлетворить давление со стороны "партии войны", прекрасно отдавая себе отчет в том, что, кроме изменений в документе, никаких других последствий не будет", - сказал директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Такой же точки зрения придерживается директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Это имитация каких-то конституционных изменений. По факту это, конечно, ни к чему не приведет. Более того, это еще более отдалит крымчан от Украины. Принятие такого решения без консультаций с крымчанами будет использоваться противниками Украины в Крыму. Как демонстрация неадекватности и враждебности со стороны Украины. По факту такое решение ни на что не повлияет", — сказал Бортник.

Конституционная комиссия в средине мая текущего года создала рабочую группу для разработки предложений по изменениям и дополнениям в Конституцию Украины относительно Автономной республики Крым (раздел 10 основного закона), пишут РИА Новости.

Ранее глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов в ответ на планы Украины изменить статус Крыма в своей Конституции заявил, что статус полуострова определен окончательно три года назад при присоединении к России.

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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после смены власти в Украине в феврале 2014 года.

Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".