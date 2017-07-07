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    Siemens примет меры, чтобы не допустить использования своих турбин в Крыму

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    Siemens приняла все возможные юридические меры и примет оперативные меры, чтобы предотвратить использование оборудования в Крыму, говорится в заявлении компании.
    Флаги России и ЕС
    RIA News Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Немецкая Siemens примет оперативные меры, чтобы не допустить использования своего энергооборудования в Крыму, передает агентство Рейтер сообщение компании.

    "Siemens приняла все возможные юридические меры и примет оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования", — сказано в сообщении.

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    "Технопромэкспорт" 6 июля сообщил, что закупил четыре комплекта турбин для энергообъектов в Крыму на вторичном рынке, провел модернизацию установок силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

    "У нас нет достоверных доказательств того, что наши турбины действительно были поставлены в Крым", — при этом пишет агентство со ссылкой на заявление компании.

    Ранее Рейтер сообщало со ссылкой на источники о том, что Россия поставила турбины для электростанции, произведенные немецкой фирмой Siemens, в Крым, несмотря на санкции Европейского союза, запрещающие фирмам ЕС поставлять на полуостров энергетические технологии.

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    "Технопромэкспорт" планировал для реализации проектов строительства энергообъектов на полуострове Крым поставить газотурбинные установки на базе газовых турбин класса Е, производимые иранской компанией MAPNA. Соответствующие технические решения были изначально заложены в проект. Однако, в конечном итоге, стороны не достигли взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов и контракт заключен не был, отмечала российская компания. В настоящее время оформлена вся необходимая документация и зарегистрирована декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза. Это решение позволило минимизировать сроки реализации строительства ТЭС, говорилось в сообщении.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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