Siemens примет меры, чтобы не допустить использования своих турбин в Крыму

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Немецкая Siemens примет оперативные меры, чтобы не допустить использования своего энергооборудования в Крыму, передает агентство Рейтер сообщение компании.

"Siemens приняла все возможные юридические меры и примет оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования", — сказано в сообщении.

"Технопромэкспорт" 6 июля сообщил, что закупил четыре комплекта турбин для энергообъектов в Крыму на вторичном рынке, провел модернизацию установок силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

"У нас нет достоверных доказательств того, что наши турбины действительно были поставлены в Крым", — при этом пишет агентство со ссылкой на заявление компании.

Ранее Рейтер сообщало со ссылкой на источники о том, что Россия поставила турбины для электростанции, произведенные немецкой фирмой Siemens, в Крым, несмотря на санкции Европейского союза, запрещающие фирмам ЕС поставлять на полуостров энергетические технологии.

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"Технопромэкспорт" планировал для реализации проектов строительства энергообъектов на полуострове Крым поставить газотурбинные установки на базе газовых турбин класса Е, производимые иранской компанией MAPNA. Соответствующие технические решения были изначально заложены в проект. Однако, в конечном итоге, стороны не достигли взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов и контракт заключен не был, отмечала российская компания. В настоящее время оформлена вся необходимая документация и зарегистрирована декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза. Это решение позволило минимизировать сроки реализации строительства ТЭС, говорилось в сообщении.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.